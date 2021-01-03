Сельское хозяйство Беларуси может прокормить две таких страны? Вот что говорит фермер Новицкий
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал о перспективах сельского хозяйства Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Начав этот путь в Беларуси, когда многие критикуют белорусское сельское хозяйство, вы как фермер ощущали поддержку государства?
Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:
Что значит критикуют? Кто критикует?
Вадим Щеглов:
В интернете критикуют, что только деньги вкладывают в убыточные колхозы, а на выходе ничего не происходит. Даже посчитали, что за годы независимости Беларусь вложила 15 миллиардов долларов в сельское хозяйство, не понимая, что это и мелиорация, и подготовка кадров, известкование почв и так далее. То, что государство априори в любой стране мира должно делать.
Владимир Новицкий:
Смотрите, здесь есть такой переломный момент, когда та или иная организация зарабатывает какую-то копеечку, у них этот год удачный называется. Эту копеечку нужно правильно направить, чтобы опять что-то создать, но не освоить. Потому что осваивать – это значит взять то, что не нужно. Освоили, день потеряли, а следующий год получается не совсем удачный. Опять происходит какое-то торможение в развитии, поэтому здесь нужно очень серьезно относиться к экономике. Самый ключевой для меня момент – экономика, результат труда. Дальше все остальное нас не интересует. Есть деньги – есть процесс развития, нет денег – жди, ищи, зарабатывай, находи какие-то поддержки и так далее. Это очень нагружает, потому что за все в этой жизни нужно платить.
Вадим Щеглов:
Вы как частник со стороны что можете сказать про белорусское сельское хозяйство в целом как систему?
Владимир Новицкий:
Я хочу сказать четко: если коллектив или один человек, не важно, хотят работать, себя реализовать, если у них высокий коэффициент полезного действия, они работают над результатом, вникают в мелочи, дорабатывают, используют технологии, ошибки будут всегда. И этот человек действительно добивается результата. Люди, которые просто думают отбыть какое-то время или по часам работают, смотрят, что пришло время уходить домой, он собрался и ушел. Он не сконкурирует, потому что мы, белорусы, по продовольственной безопасности обеспечиваем себя на 100 %, у нас нет этой опасности. Я всегда готов поддержать.
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