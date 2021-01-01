«Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться

Время, когда всем нам вместе писать новую страницу суверенной Беларуси, делать нашу страну сильнее и богаче, развивать науку и внедрять новые технологии, растить детей и заботиться о близких – вместе идти в будущее. И это самое народное единство как никогда актуально именно сейчас, в ситуации второй волны пандемии коронавируса, падения мировой экономики и беспрецедентного давления на нас из-за рубежа.

Единство – то, что не раз помогало нашему народу выстоять в самых тяжелых испытаниях. И поэтому после прекрасной трилогии малой родины Президент предложил вступить в новое десятилетие годом народного единства.

Уже в прошлом, 2020-м, нам пришлось преодолеть множество испытаний. Весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Наша страна выбрала особый путь – бороться за жизнь каждого человека, но не останавливать работу производств и предприятий. В дальнейшем падение экономик разных стран показало, как мы были правы.

В тот момент предатели и иностранные провокаторы пытались внести в общество раскол. Цинично манипулируя эмоциями, хотели подорвать общество. Не получилось. Люди сплотились, врачи показали настоящий героизм на передовой, и мы выстояли.

Юрий Воскресенский, политолог:

Более чем. Вы знаете, никто не ожидал, что 2020-й год, кроме эпидемии COVID, принесет вот такие события общественно-политические важные, в результате которых мы чуть не потеряли страну. Поэтому, мне кажется, что действительно сейчас пришло время собирать камни и как-то объединяться.

Григорий Азаренок:

Скажите, пожалуйста, на какой платформе можно объединить людей, когда на раскол целенаправленно работают из-за рубежа? Применяли очень серьезные технологии.

Юрий Воскресенский:

Патриотизм, политический суверенитет, экономическая, экспортная многовекторность – вот это основные тезисы, на которых можно и нужно, на мой взгляд, объединяться. Ну, естественно, мне кажется, что какие-то уроки из прошлого извлечь надо. Эти уроки связаны, в том числе связаны с открытостью органов государственной власти и управления, с более наступательной информационной работой.