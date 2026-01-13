Лазуткин: нам нужно объединиться против американских действий по типу ШОС

Григорий Азаренок, СТВ:

Надо новый Варшавский договор – нужна военная организация БРИКС и ШОС. У ОДКБ было, и в Казахстан прилетели и помогли. Как бы мы ни думали, что пронесет, не пронесет, надо это делать. Мне здесь из студии, конечно, легко это все говорить, но я думаю, что это понимают в Пекине, это понимают в Москве, это понимают в Пхеньяне, допустим, который пока еще не член этой их организации. У России есть стратегическое партнерство с Ираном, есть стратегическое партнерство с КНДР. Северокорейские солдаты пришли и помогли в Курской области. Нам надо в случае таких, как в Иране, событий, мятежей и прочего, чтобы не было соблазна у Трампа всяких там нынешних и будущих бить ракетами там или самолетами бомбить, создавать военную организацию ШОС и проводить друг у друга учения. Сегодня иранцы в Беларуси, завтра киргизы в Китае. и так далее. И вот вместе тренироваться, учиться... Это будет (своего рода) Варшавский договор, который, если надо, входит в Чехословакию, танки – и все прекрасно получается. Извините, так то же самое делали Штаты в Чили, когда они свергали власть.

Андрей Лазуткин, политолог:

ШОС и есть такая организация, но она занимается вопросами терроризма. Но просто надо сказать: а вот американцы поддерживают террористов. Так оно так и есть. Посмотрите то, что в Иране происходит с убийствами чиновников, полицейских. Это именно терроризм. И по линии, возможно, не военного блока, а борьбы с терроризмом надо выстраивать какую-то гибкую структуру, которая завтра будет помогать именно во время цветной революции либо во время диверсионного нападения. Потому что американцы сегодня подняли планочку. Если раньше это были именно цветные революции, где сначала мягкая сила, потом уже захваты, потом переворот, то сегодня это некая прелюдия или преамбула к военному нападению. Сначала мы покачаем немножко ситуацию, потом мы ударим и посмотрим, что будет. Но ударим ограниченно. Вот власть упадет – не упадет. И надо с учетом вот этого возможного удара силового, который добавляется к цветным революциям, которые тоже никуда не исчезли. Это просто стало первым актом этой пьесы. Надо на каком-то этапе включать именно помощь по линии, условно, ШОС. Допустим, мы, Китай и Россия, вместе начинаем помогать условно Кубе или условно Ирану, или еще какой-то другой стране. И вот когда будет некий заключен условно новый Коминтерн, который будет действовать, скажем, против американского влияния. А к этому все идет. Посмотрим, если у Трампа такая политика продолжится, даже на словах в плане риторики... Надо именно сгруппироваться против американских действий.

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