Семь белорусских хоккеистов вошли в предварительный список драфта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал преддрафтовый список Центрального скаутского бюро, в который включены перспективные хоккеисты, имеющие хорошие шансы быть выбранными на драфте лиги. Общий реестр разделен на две части – Североамериканскую и Европейскую. В отдельный рейтинг вынесены вратари.

В обновленной версии представлены семь белорусов. Трое выступают за океаном, столько же на континенте, в том числе в клубах МХЛ – это нападающие Роман Ламан и Ярослав Антонов.

Высокое место среди голкиперов занял наш Владислав Ермоленко, в текущем сезоне играющий за «Ниагару» в хоккейной лиге Онтарио, у него 14-я позиция. Отечественный страж ворот является воспитанником минского «Динамо». Отметим, до отъезда в Канаду он играл в высшей лиге за юниорскую сборную Беларуси. Ярмарка хоккейных талантов пройдет в Баффало 26 и 27 июня.