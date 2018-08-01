Что было, то было: Президент на уборочной/ Убили трех российских журналистов/ Дефиле в амбаре

Президент на уборочной

Сегодня, во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко поставил задачу приложить максимум усилий на уборочной. Жаркая погода в нынешнем году внесла свои коррективы в график аграриев. Во многих странах, в том числе в Германии и Польше, урожай зерновых под угрозой, проблемы есть во Франции и Испании. Далеки от прогнозов по уборке зерновых и в России. В нашей стране ситуация не настолько критична, тем не менее, должно быть собрано каждое зернышко – поставил задачу глава государства. Но Президент против любой кампанейщины в ущерб здоровью аграриев: «Если будет такая жара и духотища, может быть середину дня – просто не работать. Я посмотрел, поздно вечером можно работать. Это август, как только солнце садится, сразу прохладно. И можно с утра работать. Надо поберечь людей».

Убили трех российских журналистов

Общеизвестно, что профессия журналиста – одна из самых опасных на земле. На одном из сайтов нашел список погибших российских журналистов. Начиная с 1991 года их погибло, но чаще убито, – 320 человек. Страшные данные для страны, которая не ведет крупных открытых боевых действий. Боже упаси давать оценку профессиональной деятельности этих людей, но заметил, что большинство смертей связано с бизнесом, политикой или в условиях, когда журналисты работали как корреспонденты-стрингеры.

В случае с последним убийством российских журналистов в Центральноафриканской Республике произошло нечто подобное. При них были обнаружены просроченные пресс-карты, ни одно СМИ не признало в этих людях своих сотрудников и никаких редакционных заданий им не давало. МИД отметил, что посольство России в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории страны журналистов. Направлял и финансировал съёмки некого документального фильма «Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского»… Везде разнится тема фильма. Официально сообщается, что готовилось кино о местной жизни. Сложно поверить, что эти люди снимали о слонятах, зная реальную обстановку в стране и биографии погибших журналистов. Но в медиа проскакивает и иная версия. Группа документалистов, по словам близких друзей погибших, снимала историю о присутствии российской частной военной компании Вагнера в Африке. Думаю, что это был фильм-расследование. Не буду сгущать краски, потому как про ЧВК Вагнера можно много почитать в интернете и вполне официально. Кому лень «гуглить», поясню – Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера – неофициальная военная организация, не входящая в регулярные Вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали – в разное время и по различным данным – от 1350 до 2000 человек.

Я к тому, что профессия репортера особенно опасна тогда, когда он становится на не совсем законный и принятый всеми сторонами путь получения информации. Здесь не стоит осуждать, но надо принять, что это просто опасный бизнес. Причем даже не важно, чем или кем он продиктован. Высокопарные фразы при детальном изучении ситуации, обычно звучат неуместно. Просто при таком выборе заработка, пусть даже большого, человеку и его семье надо четко осознавать последствия и собственную степень защищенности с обеих сторон.

Душегубы

Даже самые слаборазвитые животные инстинктивно оберегают и стоят насмерть за своих детенышей. Это генетическая аксиома всего живого и подобными видео буквально пронизаны социальные сети. Что же творится с людьми и откуда преступления, о которых сегодня сообщалось в новостях: «Мертвую девочку обнаружили в дамской сумке. Жительницу Пинского района будут судить за убийство новорожденной дочери». Мама, если можно так назвать эту особь, родила и нанесла новорожденной дочери не менее 49 телесных повреждений, затем закрыла нос и рот ребенка и сдавила шею девочки. В результате произошедшего младенец скончался от асфиксии. Это вовсе не эмоциональное преувеличение, а результаты экспертизы. Наверное, дамочка эта и в церковь то ходит. Недавние примеры в заголовке «Жуткая смерть младенца в Пинском районе и убийство 2-летней девочки в Слуцке». Вот только отрывок из заявления СК по факту окончания расследования: «По информации следствия, 26-летний сожитель матери погибшей нанёс девочке не менее 190 ударов, также пострадал её пятилетний брат, которому было нанесено не менее 50 ударов. Установлено, что 27-летняя мать имела возможность вмешаться в происходившее, но не сделала этого». Еще заголовки новостей: «Тело новорожденного мальчика нашли возле теплотрассы в Белыничах: разыскивается его мать», «В Могилеве мать выкинула ребенка на свалку и его нашли только на мусоропереработке...». Даже продолжать ужасно. Когда и из-за чего так испортились люди по пути к образованному, толерантному, культурному и вроде как духовному обществу...

Дефиле в амбаре

Неординарное событие свадебной моды Беларуси в этом году особенно привлекло пользователей соц сетей. Все коллекции были представлены в старом аутентичном амбаре в Столбцовском районе. Это место по дороге в «Парк-музей интерактивной истории Сула». Посетители сняли видео креативного дефиле и выложили его в Instagram. Среди гостей показа была экс-солистка группы SEREBRO и блогер Дарья Чебанова, известные российские и белорусские медиаперсоны.

С фотоотчетом, высказываниями звезд и комментариями посетителей вы можете ознакомиться здесь.

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Д.П.