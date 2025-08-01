Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днём основания Конфедерации

Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днем основания Конфедерации. Глава нашего государства отметил, что благодаря заложенному в прошлые годы прочному фундаменту белорусы и швейцарцы имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей в различных отраслях на принципах равноправия и взаимного уважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь, как и Швейцария, придает исключительное значение укреплению независимости и социальной справедливости. Наши народы стремятся к решению самых сложных вопросов путем диалога и компромиссов, обеспечению мирного сосуществования разных языков, культур и конфессий. На белорусской земле всегда рады приветствовать граждан Швейцарии, которые могут посетить нашу страну в любое время без визы и лично убедиться в том, что у нас комфортно и безопасно.