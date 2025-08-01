В Беларуси с 1 августа увеличились размеры бюджета прожиточного минимума

Изменения, которые касаются пенсионеров, семей с детьми и людей с ограниченными возможностями. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры социальных выплат, привязанных к бюджету прожиточного минимума. Он вырастает на 5,4 % и теперь составляет 487 рублей 72 копейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответственно, увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Также в плюсе – единовременная выплата при рождении ребенка и пособия по уходу за малышом до трех лет. Повышение направлено на поддержку уязвимых категорий населения и соответствует плановой индексации социальных стандартов.