Прямой эфир

В Южной Корее прошли протесты из-за торговой сделки с США

01 августа 2025 05:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Южной Корее прошли массовые акции протеста из-за торгового соглашения с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее прошли протесты из-за торговой сделки с США-2

Документ вводит 15 % пошлины на экспорт. Но большее возмущение у людей вызвали дополнительные условия, которые выдвинул Дональд Трамп. По договору, Южная Корея направит в Соединенные Штаты инвестиции на 350 миллиардов долларов. Сеул также обязуется закупить американские энергоносители на 100 миллиардов долларов. По мнению протестующих, это грабительская сделка и ее нужно отменить.

# Южная Корея # США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Коррупционный скандал с премьер-министром Литвы – что известно
31 июля 2025 17:13

Коррупционный скандал с премьер-министром Литвы – что известно

Верховная рада Украины приняла закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП
31 июля 2025 13:35

Верховная рада Украины приняла закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП

Бизнесмен из РФ хочет выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
31 июля 2025 13:33

Бизнесмен из РФ хочет выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его