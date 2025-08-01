В Южной Корее прошли протесты из-за торговой сделки с США

Документ вводит 15 % пошлины на экспорт. Но большее возмущение у людей вызвали дополнительные условия, которые выдвинул Дональд Трамп. По договору, Южная Корея направит в Соединенные Штаты инвестиции на 350 миллиардов долларов. Сеул также обязуется закупить американские энергоносители на 100 миллиардов долларов. По мнению протестующих, это грабительская сделка и ее нужно отменить.