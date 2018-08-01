Трое российских журналистов убиты в ЦАР: выясняются обстоятельства гибели мужчин

Новости России. Тела трех российских журналистов были найдены в Центральноафриканской Республике тридцатого июля.

Как сообщает Следственный комитет РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Российские коллеги готовы оказать помощь в расследовании произошедшего правоохранителям ЦАР.

По информации Министерства иностранных дел РФ, у погибших при себе были журналистские документы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Мужчины погибли недалеко от города Сибю, который находится на триста километров севернее столицы страны. Тела погибших уже доставлены в Банги.

Как сообщает НТВ, супруга Орхана Джемаля опознала мужа по фотографии.

МИД отметил, что посольство России в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории страны журналистов.

Выясняются обстоятельства гибели мужчин. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших россиян. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка.