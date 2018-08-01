Соревнования по автозвуку на Октябрьской в Минске. Все факты в одном материале

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований по автозвуку Андрей Семавин и победитель соревнований по автозвуку Иван Слабейко.
«Очень важен подбор трека, чтобы была ритмичная музыка, одной громкости»: как проводят соревнования по автозвуку
«Разбирается машина полностью»: как готовятся к соревнованиям по автозвуку
«Автомобиль делался, чтобы воспроизводить любую музыку, и чтобы у девушек был хит-трек, волосы развевались»
Организатор соревнований по автозвуку: «Вы его чувствуете всем телом. Начинает колыхаться одежда, слетают очки, шапки»