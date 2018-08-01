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Соревнования по автозвуку на Октябрьской в Минске. Все факты в одном материале

01 августа 2018 11:42
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований по автозвуку Андрей Семавин и победитель соревнований по автозвуку Иван Слабейко.

«Очень важен подбор трека, чтобы была ритмичная музыка, одной громкости»: как проводят соревнования по автозвуку

«Разбирается машина полностью»: как готовятся к соревнованиям по автозвуку

«Автомобиль делался, чтобы воспроизводить любую музыку, и чтобы у девушек был хит-трек, волосы развевались»

Организатор соревнований по автозвуку: «Вы его чувствуете всем телом. Начинает колыхаться одежда, слетают очки, шапки»

# Автомобили # общество # Андрей Семавин # Иван Слабейко

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