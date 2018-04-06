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«Возбуждено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности». Тело новорождённого мальчика нашли в Белыничах

06 апреля 2018 14:23
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Новости Беларуси. Шокирующий случай в Белыничах. Здесь возле теплотрассы обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, ребенок родился не в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности». Тело новорождённого мальчика нашли в Белыничах -1

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
По данному факту возбуждено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности. В связи с этим проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению роженицы.

Мы обращаемся к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить в ближайший отдел Следственного комитета либо в милицию.

В настоящее время проводится ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена точная причина смерти ребенка.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Оксана Соленюк

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