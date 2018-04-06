«Возбуждено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности». Тело новорождённого мальчика нашли в Белыничах

По предварительным данным, ребенок родился не в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Новости Беларуси. Шокирующий случай в Белыничах. Здесь возле теплотрассы обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:

По данному факту возбуждено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности. В связи с этим проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению роженицы.

Мы обращаемся к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить в ближайший отдел Следственного комитета либо в милицию.

В настоящее время проводится ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена точная причина смерти ребенка.