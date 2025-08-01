Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаём другим государствам ЕС

Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаем другим государствам Евросоюза. Страна пребывает в состоянии экономической стагнации и ищет способы заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это предложение уже откликнулась Швеция. В ближайшее время оттуда доставят более 600 заключенных. За каждого в месяц заплатят 8,5 тысячи евро. По мнению эстонских чиновников, это очень выгодная сделка и ее готовы заключить и с другими странами ЕС, где переполнены тюрьмы.