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Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаём другим государствам ЕС

01 августа 2025 06:44
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Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаем другим государствам Евросоюза. Страна пребывает в состоянии экономической стагнации и ищет способы заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаём другим государствам ЕС-2

На это предложение уже откликнулась Швеция. В ближайшее время оттуда доставят более 600 заключенных. За каждого в месяц заплатят 8,5 тысячи евро. По мнению эстонских чиновников, это очень выгодная сделка и ее готовы заключить и с другими странами ЕС, где переполнены тюрьмы.

# Европейский союз

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