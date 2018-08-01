«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт

В Беларуси состоялось главное событие в сфере свадебной моды – большой показ коллекций от известных брендов.

Гости показа были удивлены не только красотой представленных моделей платьев, но и местом проведения мероприятия. Оно прошло в Столбцовском районе в амбаре.

По словам организаторов, нужный амбар искали недолго. На него смотрели около шести лет по дороге в «Парк-музей интерактивной истории Сула», который находится в 1,5 километрах от места проведения показа.