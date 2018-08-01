«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт
В Беларуси состоялось главное событие в сфере свадебной моды – большой показ коллекций от известных брендов.
Гости показа были удивлены не только красотой представленных моделей платьев, но и местом проведения мероприятия. Оно прошло в Столбцовском районе в амбаре.
По словам организаторов, нужный амбар искали недолго. На него смотрели около шести лет по дороге в «Парк-музей интерактивной истории Сула», который находится в 1,5 километрах от места проведения показа.
Фото: instagram.com/artappetit.by
«Всегда проезжая мимо облизывалась, но никогда не видела что внутри!», – отмечают организаторы.
Среди гостей показа была экс-солистка группы SEREBRO и блогер Дарья Чебанова. Девушка поделилась впечатлениями от показа на своей странице в Instagram.
Дарья Чебанова:
Какая же была красота на показе! Огромный деревянный амбар в поле, лучи, пробивающиеся сквозь щели, розы в эвкалипте и березе и феи. Спасибо за доставленное удовольствие и заряд вдохновения.
Фото: instagram.com/dariachebanov
Модель Елизавета Мартынчик на своей странице в Instagram опубликовала снимки с мероприятия и рассказала, что во время дефиле у нее сломался каблук. Девушка отметила, что это «+ 1 интересная история о моей модельной жизни».
Фото: instagram.com/lizamartynchik
Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары
Фото с показа были опубликованы в соцсетях брендов и вызвали множество восторженных отзывов среди подписчиков, которые отметили необычное место для показа и прекрасные платья.
«Это было невероятно красиво»,
«Уже хочется примерить»,
Фото: instagram.com/angeetoiles_official
«Прекрасный показ. Море впечатлений от неожиданностей. Бохо шик!»,
«Мечтаю о таком платье на свою свадьбу».
Фото: instagram.com/salon_kuraje
Мы собрали снимки с необычного показа свадебных платьев.
В мае состоялась главная церемония года.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было (читать далее).