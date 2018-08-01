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«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт

01 августа 2018 10:11
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В Беларуси состоялось главное событие в сфере свадебной моды – большой показ коллекций от известных брендов.

Гости показа были удивлены не только красотой представленных моделей платьев, но и местом проведения мероприятия. Оно прошло в Столбцовском районе в амбаре.

По словам организаторов, нужный амбар искали недолго. На него смотрели около шести лет по дороге в «Парк-музей интерактивной истории Сула», который находится в 1,5 километрах от места проведения показа.

«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт-1

Фото: instagram.com/artappetit.by

«Всегда проезжая мимо облизывалась, но никогда не видела что внутри!», – отмечают организаторы.

Среди гостей показа была экс-солистка группы SEREBRO и блогер Дарья Чебанова. Девушка поделилась впечатлениями от показа на своей странице в Instagram.

Дарья Чебанова:
Какая же была красота на показе! Огромный деревянный амбар в поле, лучи, пробивающиеся сквозь щели, розы в эвкалипте и березе и феи. Спасибо за доставленное удовольствие и заряд вдохновения.

«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт-4

Фото: instagram.com/dariachebanov

Модель Елизавета Мартынчик на своей странице в Instagram опубликовала снимки с мероприятия и рассказала, что во время дефиле у нее сломался каблук. Девушка отметила, что это «+ 1 интересная история о моей модельной жизни».

«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт-7

Фото: instagram.com/lizamartynchik

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Фото с показа были опубликованы в соцсетях брендов и вызвали множество восторженных отзывов среди подписчиков, которые отметили необычное место для показа и прекрасные платья.

«Это было невероятно красиво»,

«Уже хочется примерить»,

«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт-10

Фото: instagram.com/angeetoiles_official

«Прекрасный показ. Море впечатлений от неожиданностей. Бохо шик!»,

«Мечтаю о таком платье на свою свадьбу».

«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт-13

Фото: instagram.com/salon_kuraje

Мы собрали снимки с необычного показа свадебных платьев.

В мае состоялась главная церемония года.

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# Свадьба # калейдоскоп # Дарья Чебанова # Елизавета Мартынчик # Фотофакт

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