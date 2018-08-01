В США мужчина заразился бактерией от своей собаки: американцу ампутировали конечности

Пациент был заражён инфекцией, которая вызвала резкое падение кровяного давления в его организме. Из-за этого нарушилась циркуляция крови, что привело к уменьшению её притока к конечностям. В итоге ткани погибли из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Как сообщает Live Science, некоторое время назад мужчина отправился в больницу, поскольку думал, что у него грипп. Через неделю после этого врачи были вынуждены провести ампутацию конечностей.

Анализ крови показал, что инфекция была вызвана бактерией Capnocytophaga. Предполагаемый источник заражения пациента – его пёс.

Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, носителями Capnocytophaga являются 74% собак и 57% кошек. Сами животные из-за этого не болеют, но легко могут заразить человека через укусы, царапины и даже при излишне тесном контакте. В наибольшей опасности находятся люди с ослабленным иммунитетом.

При заражении симптомы обычно начинают проявляться через три-пять дней, хотя в различных случаях инкубационный период может длиться от одного до 14 дней. При заражении могут появляться волдыри, покраснение, отёк, гной или боль вокруг места укуса, если кусали, а также лихорадка, диарея, головная боль, рвота и боль в мышцах или суставах.

Осложнения происходят в редких случаях. Специалист по инфекционным болезням отметила, что с 99% владельцев собак такое не произойдёт.

Весной 2018 года в Испании мужчина лишился конечностей.