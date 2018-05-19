Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт

Новости Великобритании. Торжественная церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл проходит в Великобритании в городке Виндзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом главных торжеств стала загородная резиденция британских монархов – Виндзорский замок. На венчании собрались более 600 гостей, среди которых известные политики, деятели культуры – Элтон Джон, Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс вместе с супругом, бывший футболист Дэвид Бекхэм с женой Викторией.

Церемонию бракосочетания ведут в прямом эфире местные телеканалы, после венчания новобрачные проедут по улицам города, где их ожидают около 100 тысяч человек. В Георгиевском зале Виндзорского замка также будет дан торжественный обед по случаю свадьбы.