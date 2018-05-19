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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт

19 мая 2018 14:11
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Новости Великобритании. Торжественная церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл проходит в Великобритании в городке Виндзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -1

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -3

Местом главных торжеств стала загородная резиденция британских монархов – Виндзорский замок. На венчании собрались более 600 гостей, среди которых известные политики, деятели культуры – Элтон Джон, Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс вместе с супругом, бывший футболист Дэвид Бекхэм с женой Викторией. 

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -6

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -8

Церемонию бракосочетания ведут в прямом эфире местные телеканалы, после венчания новобрачные проедут по улицам города, где их ожидают около 100 тысяч человек. В Георгиевском зале Виндзорского замка также будет дан торжественный обед по случаю свадьбы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -11

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -13

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -15

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Видеофакт -17

# Свадьба # Фотофакт

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