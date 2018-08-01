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Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ

01 августа 2018 18:04
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Новости Беларуси. Аномально ранний плод вырастили белорусские ученые в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более выгодная стартовая позиция в будущем может вытеснить с нашего рынка импортную ягоду

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-1

Арбуз на этом экспериментальном участке начал звонко звучать еще 10 июля. Зрелый плод в открытом грунте вырастили всего за 65 дней – случай крайне редкий. При этом исключили все вредные химические элементы. Такой арбуз ученые рекомендуют даже для детского питания. Да и настолько раннего урожая полосатой ягоды в Беларуси еще не было.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-4

Сергей Волосюк, старший преподаватель Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:
Арбуз является культурой сезонного спроса. Постепенно в августе, тем более в сентябре, спрос на арбуз будет снижаться.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-7

По сути, игра на опережение. Ежегодно в нашу страну ввозят больше 22 тысяч тонн арбузов. Импортный, как правило,  появляется раньше.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-10

Поэтому белорусские ученые начали разработку промышленной технологии возделывания для наших широт. И уже проделана колоссальная работа.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-13

Александр Аутко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор:
Разработан комплекс машин для возделывания арбуза. Это тоже очень важный вопрос. Потому что создана сеялка точного высева.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-16

В отдельных хозяйствах все это уже опробовано. Здесь, в Малоритском районе, под бахчу отдали 10 гектаров угодий. Собирают арбузы уже четвертый год. И в экономической выгоде уже давно не сомневаются. 

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-19

Казимир Седлецкий, главный агроном сельхозпредприятия:
Я знаю, что это прибыльная культура. И она должна быть. В Беларуси можно выращивать.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-22

Петр Бутрим, СТВ:
На юго-западе Беларуси арбузами занимаются целые деревни. Некогда экзотическая культура можно сказать пустила здесь корни. Эти плоды только за неделю набрали 3 килограмма. И появятся на прилавках уже в ближайшие дни.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-25

Пётр Гурич может по праву называть себя первопроходцем. Песчаные почвы культура любит, поэтому его бахча в Кобринском районе раскинулась аж на 70 соток. С них в этом месяце местный фельдшер планирует получить не меньше 20 тонн арбузов. Постоянные покупатели к белорусскому привыкли и свежих ягод уже заждались.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-28

Пётр Гурич, житель деревни Новосёлки:
Люди, которые у меня покупают, они только наши покупают. Лучше покупают наши, чем привозные.

Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ-31

Потепление климата и рост активных температур в последние годы позволяют получать особенно сочный арбуз с высоким содержанием сахара. Все остальное зависит от погоды. Засуха больно ударила не только по зерновым. А вот июльские дожди для арбуза пришлись как нельзя кстати. А значит сочной и полезной ягоды с белорусских полей этим летом будет в избытке.

# Еда # общество # Александр Аутко # Фотофакт

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