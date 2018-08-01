Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Аномально ранний плод вырастили белорусские ученые в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более выгодная стартовая позиция в будущем может вытеснить с нашего рынка импортную ягоду

Арбуз на этом экспериментальном участке начал звонко звучать еще 10 июля. Зрелый плод в открытом грунте вырастили всего за 65 дней – случай крайне редкий. При этом исключили все вредные химические элементы. Такой арбуз ученые рекомендуют даже для детского питания. Да и настолько раннего урожая полосатой ягоды в Беларуси еще не было.

Сергей Волосюк, старший преподаватель Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:

Арбуз является культурой сезонного спроса. Постепенно в августе, тем более в сентябре, спрос на арбуз будет снижаться.

По сути, игра на опережение. Ежегодно в нашу страну ввозят больше 22 тысяч тонн арбузов. Импортный, как правило, появляется раньше.

Поэтому белорусские ученые начали разработку промышленной технологии возделывания для наших широт. И уже проделана колоссальная работа.

Александр Аутко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Разработан комплекс машин для возделывания арбуза. Это тоже очень важный вопрос. Потому что создана сеялка точного высева.

В отдельных хозяйствах все это уже опробовано. Здесь, в Малоритском районе, под бахчу отдали 10 гектаров угодий. Собирают арбузы уже четвертый год. И в экономической выгоде уже давно не сомневаются.

Казимир Седлецкий, главный агроном сельхозпредприятия:

Я знаю, что это прибыльная культура. И она должна быть. В Беларуси можно выращивать.

Петр Бутрим, СТВ:

На юго-западе Беларуси арбузами занимаются целые деревни. Некогда экзотическая культура можно сказать пустила здесь корни. Эти плоды только за неделю набрали 3 килограмма. И появятся на прилавках уже в ближайшие дни.

Пётр Гурич может по праву называть себя первопроходцем. Песчаные почвы культура любит, поэтому его бахча в Кобринском районе раскинулась аж на 70 соток. С них в этом месяце местный фельдшер планирует получить не меньше 20 тонн арбузов. Постоянные покупатели к белорусскому привыкли и свежих ягод уже заждались.

Пётр Гурич, житель деревни Новосёлки:

Люди, которые у меня покупают, они только наши покупают. Лучше покупают наши, чем привозные.