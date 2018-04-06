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Тело новорождённого мальчика нашли возле теплотрассы в Белыничах: разыскивается его мать

06 апреля 2018 09:25
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Новости Беларуси. В Белыничах обнаружено тело новорожденного.

По информации УСК по Могилевской области, его обнаружили 4 апреля возле теплотрассы. Предварительно установлено, что роды происходили вне медучреждения.

Тело мальчика было доставлено в управление ГКСЭ по Могилевской области для проведения судебно-медицинской экпертизы, чтобы установить причину смерти новорожденного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Устанавливается личность биологической матери ребенка.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, располагающим информацией о женщине, которая имела внешние признаки беременности, а в настоящее время такие признаки отсутствуют, как и новорожденный.

Информацию можно сообщить по телефонам 8 (02232) 5-19-40, +375 33 399 40 04 или 102. Гарантируется анонимность.

В начале нынешнего года в квартире жительницы Пинского района было обнаружено тело ребенка, завернутое в пакет.

Женщине предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери – здесь подробнее.

# происшествия # Гибель детей # Оксана Соленюк

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