Тело новорождённого мальчика нашли возле теплотрассы в Белыничах: разыскивается его мать

Новости Беларуси. В Белыничах обнаружено тело новорожденного.

По информации УСК по Могилевской области, его обнаружили 4 апреля возле теплотрассы. Предварительно установлено, что роды происходили вне медучреждения.

Тело мальчика было доставлено в управление ГКСЭ по Могилевской области для проведения судебно-медицинской экпертизы, чтобы установить причину смерти новорожденного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Устанавливается личность биологической матери ребенка.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, располагающим информацией о женщине, которая имела внешние признаки беременности, а в настоящее время такие признаки отсутствуют, как и новорожденный.

Информацию можно сообщить по телефонам 8 (02232) 5-19-40, +375 33 399 40 04 или 102. Гарантируется анонимность.

В начале нынешнего года в квартире жительницы Пинского района было обнаружено тело ребенка, завернутое в пакет.