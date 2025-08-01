В США 25 пассажиров авиалайнера госпитализировали из-за турбулентности во время полёта

Неприятный инцидент прервал рейс американской авиакомпании из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На середине пути лайнер попал в зону сильной турбулентности, из-за чего пострадали пассажиры. Травмы оказались настолько серьезными, что самолету пришлось развернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Мичигана, где его встретили пожарные и медики. После осмотра 25 человек доставили в больницы.