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Указатели улиц в переходах Минска дополнились переводом на китайский язык

01 августа 2018 16:36
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Новости Беларуси. Количество туристов из Китая в столице растёт с каждым годом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Указатели улиц в переходах Минска дополнились переводом на китайский язык-1

Для комфорта на указателях в аэропортах есть и китайские иероглифы. А сейчас гостям станет проще ориентироваться и в центре столицы.

Указатели улиц в переходах Минска дополнились переводом на китайский язык-4

Указатели в подземном переходе на проспекте Независимости также дополнены китайским языком. Такие же есть на железнодорожном вокзале и возле гостиниц у городской Ратуши.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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