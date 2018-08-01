Указатели улиц в переходах Минска дополнились переводом на китайский язык

Новости Беларуси. Количество туристов из Китая в столице растёт с каждым годом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для комфорта на указателях в аэропортах есть и китайские иероглифы. А сейчас гостям станет проще ориентироваться и в центре столицы.