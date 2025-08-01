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Единый день информирования прошёл на предприятии «Белмедпрепараты»

01 августа 2025 06:56
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От восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего. О том, как развивается экономика Беларуси и какие приоритеты стоят перед страной, коллективу «Белмедпрепаратов» рассказал глава Минприроды Сергей Масляк. На базе предприятия прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый день информирования прошёл на предприятии «Белмедпрепараты»-2

Колоссальных успехов достиг аграрный сектор. Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту продуктов питания. Уровень продовольственной безопасности – 96 %. Это самый высокий показатель в СНГ. Наша страна также в топ-3 по добыче калийных удобрений. Есть чем гордиться и есть над чем работать. Особый акцент в 2025 году – на вопросах благоустройства. 

Единый день информирования прошёл на предприятии «Белмедпрепараты»-4

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Постановлением Совета министров утвержден план проведения Года благоустройства, который остается достаточно напряженным, насыщенным. Но с учетом того, что все госорганы достаточно серьезно и активно включили свою работу, мы сегодня видим дополнительные резервы. И с учетом этого многие показатели, которые были отражены в плане мероприятия, сегодня пересмотрены в сторону увеличения. 

Отдельно участники беседы остановились на достижениях фармацевтической отрасли. За пять лет объем производства медпрепаратов вырос на 80 %. Выше и показатели экспорта – более чем 15 %. 

# Сергей Масляк

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