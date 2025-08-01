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В Беларуси увеличены госвыплаты на организацию своего дела

01 августа 2025 06:33
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Чтобы открыть собственное дело. С 1 августа увеличены государственные выплаты на организацию бизнеса. Речь о суммах от более чем 5 до почти 10 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличены госвыплаты на организацию своего дела-2

Размер субсидии зависит от места реализации плана. В городах – 11 бюджетов прожиточного минимума; в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельской местности – это 15 бюджетов прожиточного минимума. 

Самая существенная выплата в 20 – на запуск предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Для получения выплаты нужно иметь статус зарегистрированного безработного, возраст – старше 18 лет. Заявление подается в службу занятости, требуется предоставить бизнес-план.

# Социальная помощь # Государственная социальная политика # Бизнес в Беларуси

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