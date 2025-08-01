В Беларуси увеличены госвыплаты на организацию своего дела

Чтобы открыть собственное дело. С 1 августа увеличены государственные выплаты на организацию бизнеса. Речь о суммах от более чем 5 до почти 10 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер субсидии зависит от места реализации плана. В городах – 11 бюджетов прожиточного минимума; в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельской местности – это 15 бюджетов прожиточного минимума.

Самая существенная выплата в 20 – на запуск предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Для получения выплаты нужно иметь статус зарегистрированного безработного, возраст – старше 18 лет. Заявление подается в службу занятости, требуется предоставить бизнес-план.