Предварительно, лопнула опора моста. На участке МКАД затруднено движение из-за провала проезжей части

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, первого августа произошел провал проезжей части в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.

Новости Беларуси. В Минске просел путепровод в районе пересечения МКАД и Игуменского тракта.

Сейчас затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце, со стороны улицы Чижевских, в направлении улицы Кижеватова.

ГАИ отмечает, что в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД будет закрыто движение транспорта как по путепроводу, так и под ним из-за проведения ремонтных работ.