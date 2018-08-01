Предварительно, лопнула опора моста. На участке МКАД затруднено движение из-за провала проезжей части
Новости Беларуси. В Минске просел путепровод в районе пересечения МКАД и Игуменского тракта.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, первого августа произошел провал проезжей части в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Сейчас затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце, со стороны улицы Чижевских, в направлении улицы Кижеватова.
ГАИ отмечает, что в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД будет закрыто движение транспорта как по путепроводу, так и под ним из-за проведения ремонтных работ.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водителей транспортных средств просят учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.
Как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах (читать далее).