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Предварительно, лопнула опора моста. На участке МКАД затруднено движение из-за провала проезжей части

01 августа 2018 12:27
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Новости Беларуси. В Минске просел путепровод в районе пересечения МКАД и Игуменского тракта.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, первого августа произошел провал проезжей части в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.

Предварительно, лопнула опора моста. На участке МКАД затруднено движение из-за провала проезжей части-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сейчас затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце, со стороны улицы Чижевских, в направлении улицы Кижеватова.

ГАИ отмечает, что в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД будет закрыто движение транспорта как по путепроводу, так и под ним из-за проведения ремонтных работ.

Предварительно, лопнула опора моста. На участке МКАД затруднено движение из-за провала проезжей части-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водителей транспортных средств просят учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.

Как в ГАИ Минска отслеживают и регулируют ситуацию на дорогах (читать далее).

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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