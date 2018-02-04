Жуткая смерть младенца в Пинском районе и убийство 2-летней девочки в Слуцке. Что объединят эти трагедии?

Новости Беларуси. На неделе Беларусь всколыхнула шокирующая информация об убийстве двухлетней девочки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ночью в одном из домов Слуцка ребенка нашли со следами побоев. Медикам ее спасти не удалось. В убийстве подозревают 26-летнюю мать.

Соседка:

Люди собак жалеют, а тут с ребенком так обойтись! Позор!

Народная критика и типичное соседское «никто ничего не слышал и не видел». У трагедии, случившейся в Пинском районе, эта стена – общая со многими историями, которые надежно скрыты дорогими окнами и железной дверью.

Благополучная семья: ей 35, ребенок и гражданский муж. Но вот о том, что женщина беременна, по словам родных, не знали ни они, ни сожитель. На учет не становилась и, судя по всему, рожала дома. Ребенка впоследствии нашли оперативники. Девочка лежала в целлофановом пакете в сумке своей родной мамы.

Соседи:

Чтобы соседи рассказывали, что кто-то что-то слышал, что она там кричала, когда рожала – никто этого не слышал. Лучше бы этого ребеночка родила и отдала в детский дом. Столько матерей не могут иметь детей.

Может, с ней что после родов случилось? Есть свой ребенок, а эта помешала бы? Так она, может, готовилась? Не дай Бог! На теле младенца – ссадины и кровоподтеки. По предварительной версии, новорожденная умерла от удушения или кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа.

Соседка:

Я не видела, не обращала внимания. Вы знаете, сложно говорить. Потому что что творится за дверью… Может что угодно быть.

Еще одна трагедия, и еще одних похорон ждут уже на улице в Слуцке. Галина Николаевна совсем не плачет – видимо, пока так и не осознала, что же случилось с любимой Маришкой. Ее двухлетняя внучка умерла после побоев то ли родной матери, то ли отчима. Во время «воспитания» дома находились оба «родителя».

Галина Жаврид, бабушка погибшей:

Может, выпили или из ревности. Может, начали скандалить между собой, а дети начали плакать. Они вдвоем виноваты. Может, Катя в большей степени. Людмила Подлипская, соседка:

Я поражена – она девочка очень хорошая. Ну что так получилось… Кто его знает. Может нехотя, может как. Бог его знает.

«Очень хорошая девочка» и ее гражданский муж еще пару месяцев назад жили вместе с Галиной Николаевной в этом доме. Потом что-то не заладилось, и пара съехала в съемную квартиру, забрав с собой пятерых детей Екатерины. Сожитель ни одному ребенку не является отцом.

Галина Жаврид:

Когда они жили с нами, было нормально. Трохи контроль был. А как ушли на квартиру, уже совсем пошло другое.

Что происходило уже за этими облупленными стенами (сюда переехало многодетное семейство), сегодня выясняют следователи. Медики, которых «мать» вызвала к якобы упавшему ребенку, пытались реанимировать малышку со следами побоев, но вынуждены были констатировать смерть. Еще двоих детей забрали в больницу. Сегодня они на обследовании в Минске. Сосед по больничной палате:

Я лежал в одной палате с этими детьми. У одного мальчика просто всё тело было в синяках, просто всё абсолютно.

Сергей Мустайкин, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы:

Мальчику 5 лет и девочке 3 года. В нашей больнице они всесторонне обследованы. Травмы, не угрожающие жизни. У мальчика множественные ушибы и черепно-мозговая травма легкой степени. По нашей информации (неофициальной), дети рассказали, что именно отчим относился к воспитанию слишком «ударно». Но ведь есть в Слуцке и органы опеки! Как нам стало известно, четыре года (до 2014) семья числилась в социально опасном положении. Потом уже пятеро детей жили то здесь, то там. Сегодня местная власть ситуацию, понятно, не комментирует.

На похороны двухлетней Марины приехал и родной отец. Дмитрия долго не могли оторвать от гроба, а потом он, сжимая кулаки, не мог заставить себя подойти к могиле.

Ольга Осадчая:

А вы бы как наказали? Дмитрий, отец погибшей:

На две березы, и отпустить в разные стороны. Они оба виноваты. Я тоже виноват – не досмотрел. Дмитрий:

У вас нет возможности забрать детей? Ольга Осадчая:

Мне их не отдадут… Дмитрий работает в России, и, кроме того, собственного жилья у мужчины нет. Забрать четверых внуков готовы бабушка и дедушка. Их дочь и ее сожитель задержаны. Санкция статьи, по которой возбудили уголовное дело – до 25 лет заключения для женщин и вплоть до исключительной меры для мужчин. Оказалось, что отчим погибшей девочки уже был судим за распространение порнографии.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Предварительно во взаимодействии с Госкомитетом судебных экспертиз также мы получили данные о причинах смерти ребенка. Скажу, что она наступила в результате травматических воздействий.

Михаил Жаврид, дедушка погибшей:

Соседи слышали, как она кричала. Ну что, нельзя было вызвать милицию? Там же кричали они немым голосом. Я бы просто разобрался по-своему, да и всё. Я из морга забирал ее – хотя я Афиганистан прошел, чуть самому дурно не стало. И лицо, и вся спина, и всё тело черное было.

Похоронили маленькую Марину рядом с прабабушкой и прадедушкой. Смерть в этой семье перешагнула сразу два поколения и вписала в родовую историю множество вопросов. Родные? Соцслужбы? Соседи, наконец? Сколько еще взрослых должны были быть рядом, чтобы не погиб маленький человек, над детством и всей жизнью которого те самые взрослые навечно поставили крест.