Мертвую девочку обнаружили в дамской сумке. Жительницу Пинского района будут судить за убийство новорожденной дочери

Новости Беларуси. Жительница Пинского района обвиняется в убийстве новорожденного ребенка.

По информации УСК по Брестской области, расследование уголовного дела было завершено.

Вечером двадцать шестого января нынешнего года в больницу была доставлена 36-летняя женщина, у которой было подозрение на выкидыш.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В дамской сумочке женщины была обнаружена мертвая новорожденная девочка. На теле младенца были зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Результаты экспертизы показали, что смерть малышки наступила из-за асфиксии.

Женщина нанесла новорожденной дочери не менее 49 телесных повреждений, затем закрыла нос и рот ребенка и сдавила шею девочки. В результате произошедшего младенец скончался.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье «Убийство» УК РБ. К женщине применена мера пресечения – заключение под стражу.

Эксперты установили, что девочка родилась доношенной и жизнеспособной, а ее мать могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.