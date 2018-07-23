«Мы вырастили достойный урожай». Экипаж-тысячник из Брестской области раскрывает секреты лидерства в страде

Новости Беларуси. В Брестской области появился первый экипаж-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символично, что уже третий год кряду им становится один и тот же семейный дуэт.

Для Валерия Кухты это уже 27-ая уборочная. К ее бешеному ритму опытный хлебороб давно привык. Возможно, поэтому в поле его комбайн всегда первый, несмотря ни на что. На сон порой остается всего несколько часов. Но для агрария куда важнее не проспать погожие дни. Кстати, техника у механизатора всегда белорусская. Такой принцип.

Валерий Кухта, комбайнер:

Я стараюсь доказать, что наша не хуже заграничной. И все же, главный соавтор рекордов – супруга. Она и инструмент нужный принесет, и за потерей зерна внимательно проследит.

Татьяна Кухта, помощник комбайнера:

Для этого мы раздвигаем волочек. Вот здесь даже видно, что нету ни одного зернышка. Татьяна Кухта специально берет отпуск во время страды. На основной работе – в школе – идут навстречу. Потому что семейный дуэт в хозяйстве служит примером во всем.

Татьяна Кухта:

В первую очередь, это такое чувство долга, что надо. Надо убрать – это же хлеб. Мы еще люди бабушкиной закалки. Хлеб – это святое. Вместе супруги уже намолотили 1200 тонн зерновых – идут на целую неделю быстрее прошлогоднего графика.

Петр Бутрим, СТВ:

Вот по такому яркому флагу передовиков можно распознать даже с другого конца поля. Этот экипаж уверенно идет за второй тысячей. И, судя по набранным темпам, следующий знаковый рубеж покорится совсем скоро. За таким шустрым «локомотивом» охотно тянутся и остальные. Сегодня – на поле с пшеницей. Хозяйство уже убрало больше половины. И если не подведет погода, к 1 августа весь урожай зерновых будет в закромах.

Александр Дунькович, генеральные директор сельхозпредприятия:

Естественно, мы в этом году видим недобор урожая к уровню прошлого года. Недобор составляет примерно 20 %. Это, конечно, нас расстраивает. Но, тем не менее, я считаю, что для этого года мы вырастили достойный урожай.