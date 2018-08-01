Авиакатастрофа, в которой никто не погиб. Эксперт рассказал, что спасло пассажиров лайнера в Мексике

Новости Мексики. Пассажирам упавшего в Мексике 1 августа в 00:00 по московскому времени самолёта помогло то, что летательный аппарат не успел набрать высокую скорость.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Межведомственного авиационного экспертного совета Виктора Галенко, самолёт попал в сильный нисходящий поток в зоне осадков. Отмечается, что дело в редком метеорологическом явлении, которое невозможно спрогнозировать.

Также эксперт добавил, что самолёт был полностью загружен, благодаря чему не успел развить высокую скорость.

Летательный аппарат Embraer 190 потерпел крушение в городе Дуранго. Во время взлёта воздушное судно ударило мощным порывом ветра. Из-за этого транспортное средство резко потеряло высоту и задело землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя.

В самолёте находились 103 человека. Все остались живы. Сообщается, что в тяжёлом, но стабильном состоянии находится пилот, который получил ранение в области затылка.

В результате происшествия на борту упавшего самолёта начался пожар.