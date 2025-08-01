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В Британии из-за технического сбоя отменили более 200 рейсов

01 августа 2025 06:49
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Масштабный технический сбой в Британии. В воздушном движении возник хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии из-за технического сбоя отменили более 200 рейсов-2

Из-за сбоя радиолокационных систем диспетчеры перестали видеть самолеты. Аэропорты начали массово закрывать свое воздушное пространство. Было отменено почти 200 рейсов. Тысячи лайнеров задержались в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и других городах страны. 

В ловушке оказались десятки тысяч пассажиров не только в Британии, но и по всей Европе. В Министерстве транспорта заявили, что задержки рейсов продолжатся еще несколько дней.

# Великобритания

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