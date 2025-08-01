В Британии из-за технического сбоя отменили более 200 рейсов

Масштабный технический сбой в Британии. В воздушном движении возник хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сбоя радиолокационных систем диспетчеры перестали видеть самолеты. Аэропорты начали массово закрывать свое воздушное пространство. Было отменено почти 200 рейсов. Тысячи лайнеров задержались в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и других городах страны.

В ловушке оказались десятки тысяч пассажиров не только в Британии, но и по всей Европе. В Министерстве транспорта заявили, что задержки рейсов продолжатся еще несколько дней.