Пошёл на Абрикосовую, а попал на Виноградную. Какие столичные остановки поменяют свои названия?

Новости Беларуси. Если улицы в Минске меняют названия, чтобы сохранить историю и память о знаковых личностях, то переименование остановок не допустит их повторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке пока только десять пунктов. Так, по-новому зазвучат две остановки на Логойском тракте и пять на улице Франциска Скорины. Названия «Калиновского» и «Академика Купревича» изменятся на «Широкая» и «Парк высоких технологий». А на перекрестке Скорины и улицы Программистов остановку «Опытное поле» переименуют в «Институт химии новых материалов», чтобы пассажирам было проще ориентироваться.