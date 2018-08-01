Пошёл на Абрикосовую, а попал на Виноградную. Какие столичные остановки поменяют свои названия?

Новости Беларуси. Если улицы в Минске меняют названия, чтобы сохранить историю и память о знаковых личностях, то переименование остановок не допустит их повторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Если улицы в Минске меняют названия, чтобы сохранить историю и память о знаковых личностях, то переименование остановок не допустит их повторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В списке пока только десять пунктов. Так, по-новому зазвучат две остановки на Логойском тракте и пять на улице Франциска Скорины. Названия «Калиновского» и «Академика Купревича» изменятся на «Широкая» и «Парк высоких технологий». А на перекрестке Скорины и улицы Программистов остановку «Опытное поле» переименуют в «Институт химии новых материалов», чтобы пассажирам было проще ориентироваться.
Павел Тимошенко, инженер отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Мингорисполкома:
1 сентября 2018 года будет еще переименовано 10 остановочных пунктов. Например, «Универсам «Нарочь» переименуется в «гимназия №13»