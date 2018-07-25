Заветный рубеж взят. Первый миллион тонн зерна собрали белорусские аграрии

Специалисты отмечают, что из-за засухи урожайность будет меньше прошлогодней, но прогноз на общий каравай оптимистичен: 7 миллионов 800 тысяч тонн хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас средняя урожайность по стране – 29,2 центнеров с гектара. Убрано чуть более 17 % площадей. В 2018 году хлеба подошли раньше обычного. По темпам работ лидирует Брестская область.