Что было: МАРТ за справедливость/ Что такое осень?/ Погода беспокоит/ Ты в «Танцах»

МАРТ за справедливость

Продолжается определенное противостояние между ведомством по антимонопольному регулированию и ритейлом. Сегодня прозвучало, что все-же планируется внести изменения в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания", касающиеся торговых сетей. Происходят закономерные процессы, когда рыночная доля нескольких сетей значительно вырастает, поставщикам начинают диктовать жесткие условия. Это касается логистики, огромных сроков отсрочки платежей, установлением бонусов за право появиться на полках и рекламу. На мой взгляд, абсолютно правильно, что государство должно регулировать эти непростые взаимоотношения. Примеры ряда стран-соседей показывают, что засилье одной сети просто хоронит мелкого и среднего национального производителя, а первостепенная эйфория от якобы низкой цены заканчивается куда большими проблемами с качеством продуктов, ассортиментом, возможностью вывода на рынок новых товаров. Об этих и других проблемных вопросах сегодня рассказывал министр Владимир Колтович.

Что такое осень?

Сегодня гостем нашей программы «Утро. Студия хорошего настроения» была стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич, которая отметила, что осень еще и пора очарования для стилистов. Индустрия высокой моды дело высокодуховное и оттого высокодоходное. Потому не всегда понятное обывателям, но очень близкое модницам и модникам, особенно с деньгами. На них то и строится этот многомиллиардный бизнес. Тем не менее, я не ханжа и потому передам и вам советы от специалиста. Ура, этой осенью можно из летнего гардероба спокойно включать летящие платья, шёлковые, из вискозы, мини- и миди. Сочетать их с более плотными, более тёплыми свитерами, худи, с более грубой обувью: казаки в виде ботинок, сапог.

Порекомендовала Наталья Зеневич, какие костюмы должны быть у каждого мужчины? Приятно, что нам можно ограничиться двумя. Если мужчина хочет позиционировать себя, как хороший исполнительный работник, ответственный, то нужен серый костюм в сочетании со светло-жёлтыми или голубыми рубашками. Законспектировали? Вперед по карьерной лестнице! Для более праздничных выходов должен быть костюм из гладкой шерсти. И помните, что чёрный цвет – очень торжественный. Кроме костюмов, по-прежнему, актуальны джинсы. А какого цвета они должны , чтобы со всем хорошо сочетались? Всё-таки, синие без сильных потёртостей.

Погода беспокоит

Вроде и отгремели летние природные катаклизмы, но нет, сентябрь продолжил удивлять нас ураганами и грозами. Сегодня сообщили, что Япония только приходит в себя после разрушительных последствий тайфуна «Джеби». Жертвами сильнейшего за последние 25 лет урагана стали 10 человек. 3 тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в здание аэропорта Кансай. Это единственный мост, связывающий искусственный остров с городом, был разрушен. Сейчас людей эвакуируют оттуда на лодках. На западе страны около 1,5 миллионов зданий остались без электроснабжения. Тайфун «Джеби», оставивший в руинах несколько японских городов, добрался до российского Сахалина. Из-за непогоды без электричества остались 4,5 тысячи местных жителей. К сожалению, стихия не обошла и Беларусь. Сегодня утром сообщили, что за сутки семь пожаров произошли в Гродненской области. Сентябрьские грозы и днем ранее оставили свой разрушительный след в этом регионе.

Ты в «Танцах»

Минчанин Даниил Мурашковский недавно прошел первый тур известного российского танцевального конкурса и услышал от Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой - «Ты в «Танцах». Даниилу – 16 лет. В комментарии нашему сайту он рассказал, что занимается танцами примерно с 10 лет. В минский центр современной хореографии SmartDance пришел, чтобы просто научиться двигаться. Но вскоре мальчик стал заниматься танцами профессионально и осваивать разные стили. Больше всего его привлекли модерн и контемпорари. Полною версию выступления и небольшое интервью с Даниилом вы можете увидеть на нашем сайте в разделе КАЛЕЙДОСКОП.

Д.П.

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