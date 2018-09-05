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Атака с применением ядовитого вещества в Лондоне: три человека пострадали

05 сентября 2018 08:47
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Новости Великобритании. В результате нападения с применением ядовитого вещества в Лондоне пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло у магазина на улице Вестбурн-гроув.

Атака с применением ядовитого вещества в Лондоне: три человека пострадали-1

Прибывшие на место происшествия медики оказали людям первую помощь, после чего пострадавшие были госпитализированы. Экипажи пожарной службы провели зачистку местности, но не обнаружили повышенных химических показаний.

Правоохранители подозревают в атаке одного из посетителей торгового центра, которого уличили в воровстве. Ведется расследование инцидента.

Атака с применением ядовитого вещества в Лондоне: три человека пострадали-4

# Нападение # Фотофакт

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