Атака с применением ядовитого вещества в Лондоне: три человека пострадали

Новости Великобритании. В результате нападения с применением ядовитого вещества в Лондоне пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло у магазина на улице Вестбурн-гроув.

Прибывшие на место происшествия медики оказали людям первую помощь, после чего пострадавшие были госпитализированы. Экипажи пожарной службы провели зачистку местности, но не обнаружили повышенных химических показаний.

Правоохранители подозревают в атаке одного из посетителей торгового центра, которого уличили в воровстве. Ведется расследование инцидента.