Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды

Однако это не самая серьезная проблема, с которой пришлось столкнуться. Сильные дожди и ветер спровоцировали сходы селей. Один из них заполнил водохранилище, в результате чего город Макаров, в котором проживает более 6 тысяч человек, остался без чистой питьевой воды. Власти обратились за помощью к мэрам соседних районов, однако они не могут отправить водовозки, поскольку потоки грязи и камней заблокировали дороги.

По прогнозам синоптиков, осадки на юге Сахалина будут продолжаться весь день.