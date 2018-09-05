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Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды

05 сентября 2018 11:06
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Новости России. Тайфун «Джеби», оставивший в руинах несколько японских городов, добрался до Сахалина. Из-за непогоды без электричества остались 4,5 тысячи местных жителей.

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Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды-1

Однако это не самая серьезная проблема, с которой пришлось столкнуться. Сильные дожди и ветер спровоцировали сходы селей. Один из них заполнил водохранилище, в результате чего город Макаров, в котором проживает более 6 тысяч человек, остался без чистой питьевой воды. Власти обратились за помощью к мэрам соседних районов, однако они не могут отправить водовозки, поскольку потоки грязи и камней заблокировали дороги.

По прогнозам синоптиков, осадки на юге Сахалина будут продолжаться весь день.

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Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды-4

Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды-6

Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды-8

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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