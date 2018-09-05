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Анималистический принт, клетка и ещё 3 тренда осенней моды-2018

05 сентября 2018 10:20
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Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:
Есть острые тренды, если есть деньги, которые хочется инвестировать во что-то такое, что служило бы модным, стилистическим заявлением в вашем гардеробе, то, конечно же, лучше ориентироваться на тренды. Они какое-то время возникают, потом затухают и всё это время, пару сезонов, они актуальны. Такими трендами являются: анималистический принт – это животный принт, он заполонил подиумы. Это, когда есть пальто с имитацией шкуры зебры (это всё ненатуральные ткани), леопард, жираф.

Такое пальто будет модным в этом сезоне.

Сочетать его нужно с однотонными, спокойными вещами, перекликающимися по оттенкам принта. Это будет очень интересно! Если же не хочется настолько экспериментировать, то можно приобрести обувь, она далека от лица и самый безопасный вариант.

Анималистический принт, клетка и ещё 3 тренда осенней моды-2018-1

Ещё в тренде кейпы и пончо – это такой вид верхней одежды.

Ещё  клетка и ткани твид.

Анималистический принт, клетка и ещё 3 тренда осенней моды-2018-4

# Мода # общество # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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