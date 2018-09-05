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Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области

05 сентября 2018 07:52
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Новости Беларуси. Семь пожаров за сутки произошли из-за молний в Гродненской области: повреждено два жилых дома и хозяйственные постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области-1

Сентябрьские грозы разрушительный след оставили и днем ранее. Система реагирования на чрезвычайные происшествия постоянно требует усовершенствования.

Так уж совпало, что именно сегодня, 5 сентября, в Гродненской области пройдут учения МЧС. По сигналу, который прозвучит в 11 часов, в школах и больницах проведут учебную эвакуацию персонала и посетителей. Взрослым и детям напомнят и правила поведения при пожаре.

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области-4

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области-6

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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