Прямой эфир

BMW отзывает более 136 тыс. авто в Германии

26 сентября 2025 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
BMW отзывает более 136 тыс. авто в Германии-0

Компания BMW объявила об отзыве сотен тысяч автомобилей по всему миру из-за неисправности двигателя стартера, которая может стать причиной возгорания. Об этом пишет ТАСС.

Около 136 000 автомобилей отзывается в Германии и 195 000 – в США. Точные цифры по всему миру компания не раскрывает.

Проблемой затронуты модели, произведенные с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года. Влага может проникать в мотор стартера, вызывая его коррозию, отказы при запуске и перегрев, который может стать причиной пожара – даже если автомобиль припаркован.

До устранения дефекта владельцам автомобилей рекомендуется временно оставлять их на улице, вдали от зданий.

Фото: pixabay

# авто # Германия # США

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции катер сбил российскую туристку, она погибла
26 сентября 2025 14:16

В Турции катер сбил российскую туристку, она погибла

На Филиппинах из-за шторма эвакуировано около миллиона человек
26 сентября 2025 13:35

На Филиппинах из-за шторма эвакуировано около миллиона человек

Нидерланды отправят в Польшу свои ракетные комплексы ПВО
26 сентября 2025 13:34

Нидерланды отправят в Польшу свои ракетные комплексы ПВО