BMW отзывает более 136 тыс. авто в Германии

Компания BMW объявила об отзыве сотен тысяч автомобилей по всему миру из-за неисправности двигателя стартера, которая может стать причиной возгорания. Об этом пишет ТАСС.

Около 136 000 автомобилей отзывается в Германии и 195 000 – в США. Точные цифры по всему миру компания не раскрывает.

Проблемой затронуты модели, произведенные с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года. Влага может проникать в мотор стартера, вызывая его коррозию, отказы при запуске и перегрев, который может стать причиной пожара – даже если автомобиль припаркован.

До устранения дефекта владельцам автомобилей рекомендуется временно оставлять их на улице, вдали от зданий.

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