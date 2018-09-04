Тайфун «Джеби» бушует в Японии: в Осаке затопило аэропорт, танкер врезался в мост, эвакуированы свыше 400 тысяч жителей

Новости Японии. Из-за тайфуна «Джеби» в Осаке затопило аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вода залила подземный этаж терминала, взлетно-посадочную полосу и стоянку.

Ветер, скорость которого была больше 200 км/час, сметал всё на своем пути. Танкер, стоявший на якоре, снесло, и он врезался в мост. Порывом ветра сдуло грузовик. Обошлось без пострадавших.

На западе страны по причине непогоды отменены уже свыше 700 авиарейсов. В некоторых районах прервано железнодорожное и паромное сообщение. Закрываются учебные заведения, магазины и заводы. Свыше 400 тысяч жителей покидают опасные районы и перебираются во временные убежища.