«Поставили детскую площадку» – о гражданских инициативах поговорили с депутатом Мингорсовета

О развитии машиностроения, о том, что строить и жить помогает и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Как часто приходят к вам за помощью или советом как к депутату? В каком формате, может быть, встречаетесь с избирателями? Какие вопросы удалось решить за 2025 год в вашем Заводском районе? Есть какие-то конкретные истории, примеры?
Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Из таких глобальных: конечно, мы реализовали в 2025 году на моем участке нашу инициативу, с которой вышли люди на Нестерова, 92 – поставили детскую площадку. Вы знаете, за счет – вот это прекрасное дело, которое в городе Минске проходит, мы поставили детскую площадку. Но самое главное-то не в этом. Люди внесли всего лишь 10 % стоимости от этой площадки. То есть люди обратились, гражданская инициатива была рассмотрена. 10 % оплаты люди внесли, все остальное было сделано за счет бюджета. Вокруг этой площадки, естественно, было сделано комплексное благоустройство. То есть были сделаны дорожки, был сделан ремонт домов. Сумма на вот это благоустройство в десять раз точно превысила эту площадку. То есть мы получили по сути подготовленный практически микрорайон – не только площадка, которая по площади занимает 30, 40, 50 квадратных метров. Мы получили целый микрорайон, в котором установили лавочки, посадили деревья, сделали благоустройство, покрасили, побелили. Опять же депутат делает это все вместе с районом, ЖКХ района. Вот это у нас в Заводском вообще очень хорошо работает, прекрасно мы взаимодействуем. Именно поэтому есть результат.
Подробности в видео.