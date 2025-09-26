«Поставили детскую площадку» – о гражданских инициативах поговорили с депутатом Мингорсовета

О развитии машиностроения, о том, что строить и жить помогает и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Как часто приходят к вам за помощью или советом как к депутату? В каком формате, может быть, встречаетесь с избирателями? Какие вопросы удалось решить за 2025 год в вашем Заводском районе? Есть какие-то конкретные истории, примеры?