На какие выплаты могут рассчитывать молодые специалисты на предприятии «МАЗ-Купава» – рассказал гендиректор

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Молодые специалисты, которые приходят [на Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» – прим. ред.] – естественно, мы даем стипендию либо оклад, который положен им по закону. Для того, чтобы ребята закреплялись, мы, наверное, пару лет назад ввели такую практику, молодому специалисту даем 800 рублей отдельно, сверх того, что положено.

Наталья Надольская, ведущая:

Подъемные раньше назывались, да?

Виталий Якубов:

Да, назовем так – подъемные. Устанавливаем доплату. Она небольшая, но на 300 рублей в месяц первый год работы. После первого года работы молодой человек проходит такую мини-аттестацию. Показывает то, чему он научился под нашим руководством, что уже умеет. Тогда мы уже устанавливаем ему постоянную какую-то надбавку либо доплату. Точно также ребята молодые, которые уходят в армию, возвращаются – у них тоже есть 10 окладов, которые мы выплачиваем по возвращению. Мы взяли лучшее, что было в Советском Союзе по отношению к рабочим и пытаемся что-то добавлять. Для меня как руководителя самое важное, чтобы люди получали достойную зарплату. Чтобы человек приходил домой и понимал, что он семью обеспечил. На работу и ходим мы для этого.