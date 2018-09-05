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Два костюма, которые должны быть у каждого мужчины. Советы стилиста

05 сентября 2018 10:20
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Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Какие костюмы должны быть у каждого мужчины?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:
Если мужчина исполнитель и он хочет позиционировать себя, как такой хороший исполнительный работник, ответственный, то серый костюм в сочетании со светло-жёлтыми рубашками, с голубыми рубашками.

Для более праздничных выходов – костюмы из гладкой шерсти.

Чёрный цвет очень торжественный.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

# Мода # Мода # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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