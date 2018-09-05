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«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году

05 сентября 2018 12:04
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Новости Беларуси. Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен интернет-пользователям уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение о его создании 5 сентября подписали Национальный архив и редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня».

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году-1

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году-3

Проект будет интересен не только историкам и краеведам. Каждый теперь за считанные минуты сможет найти информацию о своих родных, участвовавших в партизанском или подпольном движении.

Индивидуальная карточка будет включать личные данные, принадлежность к отряду, награды, характеристики. Кроме уникальных документов, будут опубликованы редкие фото- и видеоматериалы.

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году-6

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Ежемесячно мы исполняем порядка 30 запросов о партизанах Великой Отечественной войны. В читальный зал только в этом году нами было выдано из хранилищ почти 600 дел касательно партизанского движения.

Запросы приходят не только с территории Беларуси, но и с ближнего и дальнего зарубежья.

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году-9

Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
К сожалению, сегодня, пользуясь интернетом, молодежь получает искаженную информацию. Этот проект призван в том, чтобы появилась информация, соответствующая реальности. Это первое.

Второе. Если хотите, это наш долг перед нашими дедами, которые воевали. В Год малой родины, как мне кажется, это начать и сделать будет очень символично.

«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году-12

На первом этапе портал предоставит доступ к 150 тысячам личных дел партизан и подпольщиков Великой Отечественной. Проект посвятят 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Беларусь помнит # общество # Андрей Демянюк # Дмитрий Жук # Фотофакт

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