«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году
Новости Беларуси. Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен интернет-пользователям уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение о его создании 5 сентября подписали Национальный архив и редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Проект будет интересен не только историкам и краеведам. Каждый теперь за считанные минуты сможет найти информацию о своих родных, участвовавших в партизанском или подпольном движении.
Индивидуальная карточка будет включать личные данные, принадлежность к отряду, награды, характеристики. Кроме уникальных документов, будут опубликованы редкие фото- и видеоматериалы.
Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Ежемесячно мы исполняем порядка 30 запросов о партизанах Великой Отечественной войны. В читальный зал только в этом году нами было выдано из хранилищ почти 600 дел касательно партизанского движения.
Запросы приходят не только с территории Беларуси, но и с ближнего и дальнего зарубежья.
Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
К сожалению, сегодня, пользуясь интернетом, молодежь получает искаженную информацию. Этот проект призван в том, чтобы появилась информация, соответствующая реальности. Это первое.
Второе. Если хотите, это наш долг перед нашими дедами, которые воевали. В Год малой родины, как мне кажется, это начать и сделать будет очень символично.
На первом этапе портал предоставит доступ к 150 тысячам личных дел партизан и подпольщиков Великой Отечественной. Проект посвятят 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.