«Долг перед нашими дедами, которые воевали». Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен в 2019 году

Новости Беларуси. Мультимедийный портал «Партизаны Беларуси» будет доступен интернет-пользователям уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение о его создании 5 сентября подписали Национальный архив и редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Проект будет интересен не только историкам и краеведам. Каждый теперь за считанные минуты сможет найти информацию о своих родных, участвовавших в партизанском или подпольном движении. Индивидуальная карточка будет включать личные данные, принадлежность к отряду, награды, характеристики. Кроме уникальных документов, будут опубликованы редкие фото- и видеоматериалы.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:

Ежемесячно мы исполняем порядка 30 запросов о партизанах Великой Отечественной войны. В читальный зал только в этом году нами было выдано из хранилищ почти 600 дел касательно партизанского движения. Запросы приходят не только с территории Беларуси, но и с ближнего и дальнего зарубежья.

Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

К сожалению, сегодня, пользуясь интернетом, молодежь получает искаженную информацию. Этот проект призван в том, чтобы появилась информация, соответствующая реальности. Это первое. Второе. Если хотите, это наш долг перед нашими дедами, которые воевали. В Год малой родины, как мне кажется, это начать и сделать будет очень символично.