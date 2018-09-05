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Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото

05 сентября 2018 08:16
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Новости Японии. Япония приходит в себя после мощного удара стихии. Жертвами сильнейшего за последние 25 лет тайфуна стали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Более трех сотен получили различные травмы.

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-1

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-3

3 тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в здании аэропорта Кансай, поскольку единственный мост, связывающий искусственный остров с городом, был разрушен. Сейчас людей эвакуируют оттуда на лодках. На западе страны около 1,5 миллионов зданий остались без электроснабжения.

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-6

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-8

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-10

В пригороде Киото поваленные деревья заблокировали в пансионате 160 детей. Сотрудники экстренных служб разбирают завалы, чтобы эвакуировать ребят. За несколько дней из-за тайфуна были отменены свыше тысячи авиарейсов. Нарушено железнодорожное и транспортное сообщение.

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-13

Фото: AFP/ Getty Images

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-15

Фото: REUTERS 

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-17

Фото: EPA 

Разрушительные последствия тайфуна «Джеби» в Японии в 10 фото-19

Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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