В сутки с конвейера сходит около 30 машин – побывали на Минском автомобильном заводе

В цехах этого завода ритм особый. Предприятие 1944 года поднимало послевоенную страну. Сегодня продолжает быть одним из драйверов экономики Беларуси, выпуская знаменитые на весь мир грузовики, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Элла Маркевич, корреспондент:

Это, пожалуй, самое сердце производства – главный конвейер. Сегодня в сутки с него сходит около 30 машин – это по сути целый автопарк. Но за этими впечатляющими цифрами и масштабами стоят люди. Здесь работают целыми династиями. Высочайшая квалификация и особая врожденная гордость за продукт, созданный своими руками – их главный капитал. Яркое подтверждение тому – история Андрея Ходана. Он пришел на завод сразу после училища – 28 лет назад и встал на участок доукомплектовки новой техники. Понравилось, остался.

Андрей Ходан, слесарь механосборочных работ автосборочного завода ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мне с детства нравилось разбирать-собирать. У меня родственники здесь на заводе работали. Я решил попробовать и мне понравилось. У меня дедушка здесь работал. Два дяди – один работал, второй работает. Тетя работала, супруга сейчас работает тоже на заводе. За это время работа изменилась намного, проще стало, усовершенствована вся. Идет модернизация сейчас нашего завода, закупается оборудование новое, станки. Открыли же новый автобусный завод. Инструмент тоже закупается, делается, чтобы легче было людям работать. Труд Андрея Ходана был отмечен не раз. Его фото висело на заводской доске почета. Но главная награда для него – видеть результат своего труда на дорогах страны и даже мира.

Андрей Ходан:

Это большая ответственность. Все-таки это автомобили – это не игрушки делать. Приятно, особенно, когда на выставках стоят мои автомобили. Ты гордишься, что их делал. Рядом с точностью, выверяя каждое движение, трудится молодой специалист Даниил Халявкин – выпускник Минского государственного колледжа автомобилестроения. На работе уже два месяца. Поначалу, признается, было страшновато. Огромный цех, сложнейшая техника, ответственность. Быстро адаптироваться помогли коллеги.

Даниил Халявкин, слесарь механосборочных работ автосборочного завода ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Эмоции только положительные. Очень нравится работать с машинами. Дали более опытного работника, у которого я всегда могу спросить совета, проконсультироваться. Адаптация прошла очень даже хорошо. Быстро влился во всю эту атмосферу. Особая гордость завода – отлаженная система наставничества и подготовки кадров. Заключены договоры почти с 30 учреждениями образования по всей республике. Эта цифра не конечная.

Олег Соболь, заместитель директора по кадрам, безопасности и режиму - начальник департамента управления персоналом ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Постоянно находимся в развитии, заключаем с учреждениями образования по всей республики договоры взаимодействий. Согласно договоров, к нам приходят ребята на практику, у нас трудоустраиваются. Тоже предоставляем им жилье на время прохождения практики. В будущем, уже ознакомившись с нашим производством, корпоративным укладом, они втягиваются в нашу жизнь – жизнь завода. В конечном итоге уже приходят к нам готовыми специалистами после окончания учебного заведения. Эта система дает результаты. Только в 2025 году на завод пришли около 800 молодых специалистов. Чтобы закрепить их, завод обеспечивает ребят жильем и достойной стартовой зарплатой. Сегодня здесь трудится свыше 14 тысяч человек.