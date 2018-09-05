Прожившая 80 лет в браке пара раскрыла секрет долгих семейных отношений

Новости Японии. Пара, которая прожила вместе 80 лет, раскрыла секрет долгих отношений.
Как сообщает Daily Mail, супруги, прожившие восемь десятилетий вместе, попали в Книгу рекордов Гиннесса.
Новости Японии. Пара, которая прожила вместе 80 лет, раскрыла секрет долгих отношений.
Как сообщает Daily Mail, супруги, прожившие восемь десятилетий вместе, попали в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото: скриншот из видео dailymail.co.uk
Общий возраст 108-летнего Масао Мацумото и его жены Мияко составляет 208 лет. Пара поженилась в 1937 году.
Секрет их долгого брака прост, отметила 100-летняя Мияко.
«Я так рада. Это все благодаря моему терпению».
Фото: скриншот из видео dailymail.co.uk
Паре не удалось сыграть пышную свадьбу из-за того, что началась война. Но это не помешало создать крепкую семью – у Масао и Мияко 25 правнуков.
Фото: скриншот из видео dailymail.co.uk
Дочь супругов отметила, что для родителей было честью получить эту награду. «Я бы хотела, чтобы они продолжали жить мирной жизнью».
Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы (читать далее).