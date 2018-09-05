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Прожившая 80 лет в браке пара раскрыла секрет долгих семейных отношений

05 сентября 2018 14:03
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Новости Японии. Пара, которая прожила вместе 80 лет, раскрыла секрет долгих отношений.

Как сообщает Daily Mail, супруги, прожившие восемь десятилетий вместе, попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Прожившая 80 лет в браке пара раскрыла секрет долгих семейных отношений-1

Фото: скриншот из видео dailymail.co.uk

Общий возраст 108-летнего Масао Мацумото и его жены Мияко составляет 208 лет. Пара поженилась в 1937 году.

Секрет их долгого брака прост, отметила 100-летняя Мияко.

«Я так рада. Это все благодаря моему терпению».

Прожившая 80 лет в браке пара раскрыла секрет долгих семейных отношений-4

Фото: скриншот из видео dailymail.co.uk

Паре не удалось сыграть пышную свадьбу из-за того, что началась война. Но это не помешало создать крепкую семью – у Масао и Мияко 25 правнуков.

Прожившая 80 лет в браке пара раскрыла секрет долгих семейных отношений-7

Фото: скриншот из видео dailymail.co.uk

Дочь супругов отметила, что для родителей было честью получить эту награду. «Я бы хотела, чтобы они продолжали жить мирной жизнью».

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# Брак и семья # калейдоскоп

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