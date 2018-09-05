МАРТ провёл расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы
Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство готово помочь производителям найти общий язык с продавцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претензии отечественных производителей к торговым сетям убедительны и конкретны, и оставаться без внимания они не могут. Государственное регулирование и борьба с монополизацией рынка помогут прийти к соглашению.
Сегодня на рынке действует негласный, если можно так выразиться «диктат» ритейлеров. Торговые сети набирают рыночную силу и, пользуясь этим, буквально выжимают все соки из производителей, чтобы максимально нарастить прибыль.
Требуют бонусы, «выбивают» скидки за место на полках, плату за вход в сеть. Решением проблемы и должно стать государственное регулирование отношений. Документ уже в работе министерства.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли:
В МАРТ и другие государственные органы поступают жалобы поставщиков на требование сетей на высокий уровень скидок. Мы предложили создать межведомственную комиссию, которая бы рассмотрела влияние на экономику, меры регулирования бонусов и дополнительных платежей.
В ведомстве идет активная работа над несколькими важными документами. В частности, в Беларуси планируется установить единые подходы к оплате общежитий, решить вопрос с ценами на лекарства. Дополнительные льготы предлагается ввести для бизнеса на селе. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что провели расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы. Обещали сообщить о результатах в ближайшее время.
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