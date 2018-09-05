Белорусские искусственные клапаны сердца отправили в Казахстан и Украину

Новости Беларуси. Белорусские искусственные клапаны сердца отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти страны поставили более полутысячи протезов. Готовятся партии жизненно важных имплантов на экспорт в Грузию и Узбекистан.

Искусственные клапаны сердца производят в нашей стране с начала 90-х, а всего в мире только шесть компаний обладают такими уникальными технологиями. Но, учитывая специфику товара, процесс его продажи всегда более длительный. В то же время импланты хорошо зарекомендовали себя на внутреннем рынке. Они поддерживают работу сердца более 10 тысяч белорусов. А в год на предприятии выпускают примерно 1,5 тысячи искусственных клапанов сердца.