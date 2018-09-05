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Белорусские искусственные клапаны сердца отправили в Казахстан и Украину

05 сентября 2018 13:49
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Новости Беларуси. Белорусские искусственные клапаны сердца отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти страны поставили более полутысячи протезов.

Готовятся партии жизненно важных имплантов на экспорт в Грузию и Узбекистан.

Белорусские искусственные клапаны сердца отправили в Казахстан и Украину-1

Белорусские искусственные клапаны сердца отправили в Казахстан и Украину-3

Искусственные клапаны сердца производят в нашей стране с начала 90-х, а всего в мире только шесть компаний обладают такими уникальными технологиями. Но, учитывая специфику товара, процесс его продажи всегда более длительный. В то же время импланты хорошо зарекомендовали себя на внутреннем рынке. Они поддерживают работу сердца более 10 тысяч белорусов. А в год на предприятии выпускают примерно 1,5 тысячи искусственных клапанов сердца.

Белорусские искусственные клапаны сердца отправили в Казахстан и Украину-6

Олег Горецкий, директор завода по производству оборудования:
Вхождение в рынок составляет не то что трудности – необходимо убедить кардиохирургов, что изделие хорошее.

Наши кардиохирурги вместе с нами проводят мастер-классы в Казахстане, Украине, где учат (Юрий Петрович Островский – академик), как правильно ставить, как импплантировать, потому что каждое изделие имеет свои особенности.

На предприятии также работают и над прорывным проектом в медицине – созданием биологического клапана. Сейчас они состоят из титана и специального углерода. Эти материалы максимально совместимы с нашим телом. Но биологический клапан сделают из бычьего перикарда. Фактически это естественный протез для человека. В 2019 году проведут его первые испытания.

Белорусские искусственные клапаны сердца отправили в Казахстан и Украину-9

# Медицина # общество # Олег Горецкий # Фотофакт

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