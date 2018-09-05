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Советы мужчинам: какие джинсы сочетаются с любой одеждой и чем помогут потёртости

05 сентября 2018 10:20
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Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Какого цвета должны быть джинсы у мужчин, чтобы со всем хорошо сочетались?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:
Хорошо бы, всё-таки, синие джинсы без сильных потёртостей. Но если хочется придать объём ниже пояса, тогда пусть джинсы будут с потёртостями. Тогда они оптически будут увеличивать ту часть тела, которую надо уравновесить с верхом, например.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

# Мода # общество # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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