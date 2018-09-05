«На сцене я передаю и любовь, и улыбку, и радость, и слёзы». Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств

Новости Беларуси. Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный курс набрали впервые.
Новости Беларуси. Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный курс набрали впервые.
Таинства актерской профессии будут постигать семь человек. Их отобрали из сотни желающих. Кроме ЦТ, ребята проходили творческие испытания.
Учится «счастливая семерка» будет на бюджете. Первым практическим занятием для начинающих артистов стало «Сценическое движение».
Иван Потапов, преподаватель сценического движения Белорусской государственной Академии искусств:
Они взрослее, серьезнее что ли. Они понимают, они хотят, они спортивные, трудолюбивые – это видно!
Анастасия Скобей, студент театрального факультета Белорусской государственной Академии искусств:
Мне очень нравится, когда наш зритель улыбается, значит, он понимает о чем я. На сцене я передаю и любовь, и улыбку, и радость, и слезы. И если это доходит до нашего зрителя, значит, я справилась.
По итогам обучения – оно рассчитано на четыре года – в Беларуси появится государственный театр для людей с ограниченными возможностями. К вопросу следующего набора в Академии планируют вернуться, когда ребята будут на третьем курсе.