«Костюм этого цвета соответствует любому деловому стилю». Выбираем офисный гардероб для мужчин

Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.
Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста
Какой должен быть офисный гардероб для мужчин?
Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:
Костюм цвета марсала очень классный и очень крутой, как раз соответствует любому деловому стилю.