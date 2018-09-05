«Костюм этого цвета соответствует любому деловому стилю». Выбираем офисный гардероб для мужчин

Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

Какой должен быть офисный гардероб для мужчин?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:

Костюм цвета марсала очень классный и очень крутой, как раз соответствует любому деловому стилю.