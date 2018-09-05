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«Костюм этого цвета соответствует любому деловому стилю». Выбираем офисный гардероб для мужчин

05 сентября 2018 10:19
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Осень – любимое время для модников и модниц всех мастей и пора очарования для стилистов. Это время года, кажется, даёт максимальный простор для создания трендовых луков.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист, модный аналитик – Наталья Зеневич.

Что модно носить осенью-2018? Советы стилиста

Какой должен быть офисный гардероб для мужчин?

Наталья Зеневич, стилист, модный аналитик:
Костюм цвета марсала очень классный и очень крутой, как раз соответствует любому деловому стилю.

«Костюм этого цвета соответствует любому деловому стилю». Выбираем офисный гардероб для мужчин-1

Синий с чёрным, можно ввести рубашку выбеленного жёлтого цвета, он тоже актуален. Он хорошо будет сочетаться с синим пиджаком.

И у цвета очень хорошая расшифровка это цвет интеллектуальный.

«Костюм этого цвета соответствует любому деловому стилю». Выбираем офисный гардероб для мужчин-4

«Костюм этого цвета соответствует любому деловому стилю». Выбираем офисный гардероб для мужчин-6

# Мода # общество # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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