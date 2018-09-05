«Ошибка – спать на высоких подушках». И ещё 9 советов, как убрать синяки под глазами

«Зеркало души», «эти глаза напротив», «говорящий взгляд» – так много сказано о глазах. Именно они привлекают в человеке, в первую очередь. 70% людей оценивают собеседника по его глазам. То есть, именно по ним мы составляем первое впечатление. Чтобы оно было благоприятным, взгляд должен быть лучистым и сияющим. А как часто он у нас тускнеет из-за тёмных кругов под глазами. По статистике, отёки и тёмные круги под глазами появляются у 40% женщин после 30 лет. Одно дело, если вы не выспались и пересидели за компьютером, но так могут проявляться и болезни внутренних органов.

Татьяна Ерофеева, врач-терапевт:

Если все окружающие уже не первый день говорят вам, что у вас невыспавшийся вид, что вы выглядите утомлёнными, болезненными из-за того, что у вас появились синяки под глазами, первым делом лучше обратиться к врачу, чтобы выяснить – нет ли какой болезни, которая эти синяки вызвала. Если обследование показало, что вы здоровы, то первые меры должны быть направлены на изменение образа жизни – вы должны хорошо высыпаться и больше быть на свежем воздухе. Высыпаться – это не менее 8 часов. Старайтесь спать на спине, а не на животе – когда лицо опущено вниз, жидкость устремляется туда же. Провоцирует припухлости под глазами и неправильное положение головы.

Ошибка – спать на высоких подушках. Наоборот, старайтесь, чтобы голова несильно возвышалась, для этого выбирайте маленькие плоские подушки. Не ложитесь спать, не удалив косметику. Какой бы уставшей вы ни были. Иначе ухудшается состояние кожи, она истончается, сосуды становятся видны лучше. Не наносите на ночь жирные крема. Они закупоривают кожу век, накапливается лишняя жидкость, возрастает нагрузка на кровеносные сосуды, появляются темные круги.

Любовь Соколова, косметолог:

Существует множество косметических средств, которые обещают бороться с синяками – либо гели, либо сыворотки, либо крема. Но таких чудес мы вам не обещаем. Если вы не будете высыпаться, не будет свежего воздуха достаточно, не будете есть витаминчики, а будете ложиться поздно спать: 2-3 часа, потом нанёс крем и он вам поможет – нет, чудес таких крема не делают. Старайтесь не худеть резко – это вызывает растяжение кожи – в том числе, лица, сосуды начинают просвечивать, под глазами появляются складки. Следите за своим питанием. Солёная пища задерживает жидкость и вызывает отёки.

Ещё на состоянии кожи отражается жирная и сладкая еда. А некоторые продукты помогут уменьшить круги под глазами – если делать с ними компрессы. Ирина Смирнова, потомственная травница:

Картофель нарезается ломтиками и накладывается на глаза. Можно использовать натёртый картофель. Глазки закрываются, человек отдыхает, картофель делает своё дело.