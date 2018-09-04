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Тайфун «Джеби» обрушился на Японию: погибли уже не менее 6 жителей, пострадали 120 человек

04 сентября 2018 14:23
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Новости Японии. Тайфун «Джеби» обрушился на Японию раньше, чем предсказывали синоптики, и уже привел к масштабным разрушениям и жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По имеющимся сведениям, погибли не менее 6 человек. Число пострадавших превысило 120.

Из-за сильного дождя и порывистого ветра оказались обесточены без малого 1,5 миллиона домов вблизи Осаки. В Киото за час выпало 100 миллиметров осадков. Стихия серьезно повредила мост, связывающий аэропорт Кансай с побережьем Японии. На территории воздушной гавани сейчас заблокированы 2600 пассажиров. Власти значительно расширили зону эвакуации: более миллиона жителей в спешке перебираются в укрытия.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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